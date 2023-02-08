Уже нема шуб: у вдів "героїв Новоросії" відібрали подарунки після фотосесії

Намародерені шуби, які днями роздали вдовам "героїв Новоросії", після фотосесії про пропагандистських ЗМІ, "волонтери" забрали назад.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Лише ледащий не висміяв "шубу за чоловіка" від луганських дружин вбитих мобілізованих. Але, виявилось, це лише початок історії. Луганські шуби, як з Москви привезли, так до Москви відвезли.

Після зйомок відео та фотосесії шуби відібрали назад, та повезли "додому". Росія завжди кине тебе. Завжди. А зрадники з Луганська та Донецька – ви взагалі як помирали на фронті даремно, та і будете даремно помирати. У всіх сенсах", – зазначив Андрющенко і опублікував скріни соцмереж, де вдови вбитих окупантів скаржаться, що шуби у них забрали.

Спочатку вдовам обіцяли дати взамін шуби кращої якості, а потім заявили, що одяг призначався для інших жінок. Дружини окупантів підозрюють, що ці шуби просто передають з рук в руки, щоб знімати відео.

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