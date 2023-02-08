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Уже нема шуб: у вдів "героїв Новоросії" відібрали подарунки після фотосесії

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Уже нема шуб: у вдів "героїв Новоросії" відібрали подарунки після фотосесії

Фото: Фото з соціальних мереж

Жінок цинічно використали для російської пропаганди.

Намародерені шуби, які днями роздали вдовам "героїв Новоросії", після фотосесії про пропагандистських ЗМІ, "волонтери" забрали назад.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Лише ледащий не висміяв "шубу за чоловіка" від луганських дружин вбитих мобілізованих. Але, виявилось, це лише початок історії. Луганські шуби, як з Москви привезли, так до Москви відвезли.

Після зйомок відео та фотосесії шуби відібрали назад, та повезли "додому". Росія завжди кине тебе. Завжди. А зрадники з Луганська та Донецька – ви взагалі як помирали на фронті даремно, та і будете даремно помирати. У всіх сенсах", – зазначив Андрющенко і опублікував скріни соцмереж, де вдови вбитих окупантів скаржаться, що шуби у них забрали.

Спочатку вдовам обіцяли дати взамін шуби кращої якості, а потім заявили, що одяг призначався для інших жінок. Дружини окупантів підозрюють, що ці шуби просто передають з рук в руки, щоб знімати відео.

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Дата публікації
Перегляди
4395
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