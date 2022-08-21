Уже тікають з півострова: в ISW розповіли, як "бавовна" у Криму викликала обурення серед росіян

Окупанти після атак на російську військову інфраструктуру можуть відвести частину своїх сил від лінії фронту.

Окупанти в незаконно захопленому ними Криму після атак на військову інфраструктуру РФ, імовірно, розглядають заходи з посилення безпеки на анексованому півострові. Однак, для цього загарбникам доведеться відвести частину російських сил від лінії фронту.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що фейковий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що всі "служби безпеки" міста працюють у режимі "посиленої готовності" й контролюють усі в'їзди до міста.

Окупант стверджував, що мешканці просять окупаційну адміністрацію посилити патрулювання в місті й установити нові блокпости.

Своєю чергою, ISW раніше оцінювало, що російські війська використовували усі типи сил безпеки, зокрема Росгвардію, як бойові сили. Тому, на думку, аналітиків, окупантам доведеться забрати частину цих сил від лінії фронту, щоб "захистити" загарбаний Крим.

"Тривала неспроможність Росії зупинити атаки на окупований Крим також може викликати громадське невдоволення в російському суспільстві.. . На кадрах у соціальних мережах уже видно багато росіян, які чекають у заторах, щоб виїхати з Криму та поїхати до Росії, що може свідчити про зростаючу стурбованість суспільства ефективністю російських заходів безпеки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Арестович розкрив деталі "бавовни" на півострові.

Як повідомлялося, на виїзді з окупованого Севастополя утворився довжелезний затор після ранкової "бавовни" (відео)

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