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Від 2024 року Кремль проти України буде збільшувати кількість кібератак зі штучним інтелектом

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Від 2024 року Кремль проти України буде збільшувати кількість кібератак зі штучним інтелектом

Фото: Pexels

Наша держава має бути готовою до кібератак з боку Кремля.

В наступному році Україна буде стикатися з більш складними кібератаками з боку російських окупантів. Застосовувати вони можуть, зокрема, штучний інтелект. 

Про це повідомили в пресслужбі Держспецзв'язку.

Як стало відомо, наша держава має бути готовою до кібератак з боку Кремля, застосовувати вони можуть і штучний інтелект.

“Противник активно залучає молодь і готує нове покоління мотивованих хакерів, які в майбутньому стануть суб'єктами кіберзлочинності. Ми очікуємо, що атаки російських хакерських груп будуть більш складними, тому українські кіберзахисники – як спеціальних органів, так і бізнесу – мають бути до цього готовими”, – розповів фахівець Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Назар Тимошик.

Нагадаємо, що в ЄС зробили попередження щодо високої загрози з боку російських хакерів.

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Дата публікації
Перегляди
46
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