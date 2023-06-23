"В активній фазі": Маляр висловилась про контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра нагадала, що деокупація територій не завжди відбувалася миттєво, тож зараз зарано оцінювати ефективність контрнаступу.

Наступальні дії ЗСУ зараз перебувають в активній фазі, тож поки передчасно давати оцінки результатам українського контрнаступу.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 23 червня.

Так, Маляр прокоментувала повідомлення іноземних медіа про те, що контрнаступ ЗСУ начебто не виправдав очікувань.

"Щодня у нас є просування. Щодня. Так, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах і вони просуваються впевнено", – відповіла на це заступниця міністра.

Вона нагадала, що раніше відбувалося і миттєве звільнення українських територій, але й були інші приклади.

"Якщо ми говоримо про Херсон, дуже довго формувалася ситуація із Силами оборони, щоб потім можна було ефективно звільнити місто", – сказала Маляр.

"Передчасно робити оцінки, тому що сам наступ, наступальні дії тривають. Говорити "позитивно" це чи "негативно" – це просто некоректно. Вони (наступальні дії – ред.) тривають, в активній фазі", – наголосила посадовиця.

Ситуація на фронті 23 червня

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 23 червня, російські загарбники зосереджують основні зусилля на чотирьох напрямках фронту: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. За добу там відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Водночас Маляр повідомила, що Сили оборони України зупинили наступ російських сил на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Що відбувається з контрнаступом

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив 21 червня про дуже складну ситуацію на фронті під час контрнаступу українських військ. Усе тому, що окупанти зробили висновки зі своїх попередніх помилок. Водночас Данілов запевнив, що "той план, який було затверджено на засіданні Ставки, втілюється в життя".

Видання CNN із посиланням на двох західних посадовців і високопосадовеця США з військової сфери написало у своїй статті, що перші контрнаступальні операції України мають менший успіх, ніж очікували на Заході, а росіяни виявили більшу компетентність, ніж вважалося.

Водночас видання The New York Times писало, що для оцінки успіху контрнаступу ЗСУ будуть потрібні тижні або навіть місяці, тому аналітики застерігають від завищених очікувань.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що контрнаступ відбуватиметься так само, як минулої осені, – коли процес здавався усім дуже повільним, а потім ЗСУ почали швидко просуватися.

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