В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають 5 носіїв ракет - Генштаб

В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають 5 носіїв ракет - Генштаб

В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають 5 носіїв ракет російських окупантів.

Ці кораблі готові до ракетних ударів по території України.

Про це 23 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сили оборони зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська.

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