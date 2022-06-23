В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають 5 носіїв ракет - Генштаб

В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають 5 носіїв ракет російських окупантів.
Ці кораблі готові до ракетних ударів по території України.
Про це 23 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сили оборони зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська.
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