В акваторії Чорного моря перебувають чотири російські кораблі, які готови атакувати Україну - Генштаб

Російські окупанти на Новопавлівському та Запорізькому напрямках задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію. Гатять окупанти по цивільним об’єктам.

Військові злочинці РФ на Новопавлівському та Запорізькому напрямках задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури в районах восьми населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, окупанти обстрілювали райони населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар Шевченко, Гуляйпільське, Темирівка, Времівка, Гуляйполе, Малинівка та Новопіль. Також завдали авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки.

Військові злочинці РФ намагалися прорвати оборону українських військових у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко. Але окупанти отримали “на горіхи” та відійшли. Крім того, росіяни вели повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград.

“На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танкі та артилерії різних типів в районах населених пунктах Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівка, Котляреве, Новомиколаївка, Новогреднєве, Киселівка, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївка, Іванівка, Новоолександрівка, Тополине та Потьомкине. Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Значну увагу зосереджує на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що в акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника зосереджує основні зусилля на підтриманні дій сухопутного угруповання військ та ураженні об’єктів в глибині території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

“Сьогодні (8 серпня, - ред.), близько 10-ї години, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, випущених противником з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено на Одещині воїнами повітряного командування “Південь”, ще три - збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування “Центр”, - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що стало відомо ім'я активіста, за яким полювала затримана співробітниками СБУ ДРГ.

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