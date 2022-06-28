В акваторії Чорного моря перебувають два російські носії крилатих ракет ”Калібр” – Мотузяник

Сумарний залп двох кораблів складає до 16 ракет.
В акваторії Чорного моря станом на зараз перебувають два російські кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу ”Калібр” з сумарним залпом до 16 ракет.
Про це повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу.
”У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на зараз перебувають два російські кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу ”Калібр”, і їх можливий одночасний сумарний залп становить до 16 ракет”, - сказав речник.
Мотузяник також повідомив, що у північно-західній частині Чорного моря продовжує перебувати корабельне угруповання чорноморського флоту Росії, яке блокує морські комунікації нашої держави і веде розвідку.
Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що Росія проводить ракетний терор проти мирних громадян України, оскільки прагне зламати дух та зруйнувати єдність.
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