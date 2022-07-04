В акваторії Чорного моря перебувають три російські носії крилатих ракет "Калібр" – Генштаб

Сумарний залп двох кораблів становить до 20 ракет.
Російські окупаційні війська утримують в акваторії Чорного моря три носії високоточної зброї.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що їхній сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".
Нагадаємо, що у селі Заградівка Бериславського району Херсонської області двоє людей підірвалися на російському реактивному снаряді.
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