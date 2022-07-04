В акваторії Чорного моря перебувають три російські носії крилатих ракет "Калібр" – Генштаб

В акваторії Чорного моря перебувають три російські носії крилатих ракет "Калібр" – Генштаб

Сумарний залп двох кораблів становить до 20 ракет.

Російські окупаційні війська утримують в акваторії Чорного моря три носії високоточної зброї.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їхній сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Нагадаємо, що у селі Заградівка Бериславського району Херсонської області двоє людей підірвалися на російському реактивному снаряді.