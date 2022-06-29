В акваторії Чорного моря РФ збільшила корабельне угруповання з крилатими ракетами

В акваторії Чорного моря РФ збільшила корабельне угруповання з крилатими ракетами

В акваторії Чорного моря вороже корабельне угруповання збільшилося на один великий десантний корабель.

Загалом зараз в Чорному морі РФ накопичила понад півтора десятка крилатих ракет для завдання ударів по Україні.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угруповання після шторму поповнилось 1 ВДК, продовжує погрожувати застосуванням понад півтора десятка крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" вкотре закликали не наражати себе на небезпеку та наголосили, що пляжний відпочинок зараз не на часі.

"Характерні обстріли узбережжя, післяштормова імовірність принесення до берегу морських мін та усвідомлення, що ворожа активність на південному напрямку відчайдушно нарощується є красномовним підтвердженням, що пляжний відпочинок зараз не на часі, що узбережжя – це зона небезпеки", - зазначили в оперативному командуванні.

Нагадаємо, в Одеській області українська протиповітряна оборона збила таку саму російську ракету, яка вдарила в ТЦ у Кременчуці.