В акваторії Чорного моря російські кораблі перебувають у бойовій готовності - Генштаб ЗСУ

Метою окупантів є нанесення ударів по території України.
З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності “повне” корабельне угруповання противника.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства.
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