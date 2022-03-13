В акваторії Чорного моря російські кораблі перебувають у бойовій готовності - Генштаб ЗСУ

В акваторії Чорного моря російські кораблі перебувають у бойовій готовності - Генштаб ЗСУ

Метою окупантів є нанесення ударів по території України.

З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності “повне” корабельне угруповання противника.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства.

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