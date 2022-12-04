В американській розвідці розповіли, чого очікують від бойових дій в Україні взимку

Гейнс припустила, що і українські, і російські військові намагатимуться підготуватися до контрнаступу після зими.

Протягом найближчих місяців в Україні на фронті темпи бойових дій знижуватимуться.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє Reuters.

"Ми вже спостерігаємо певне зниження темпів конфлікту, і ми очікуємо, що це, ймовірно, буде тим, що ми побачимо найближчими місяцями", — заявила вона.

Гейнс припустила, що і українські, і російські військові намагатимуться відновити сили та поповнити запаси, щоб підготуватися до контрнаступу після зими, але існує "достатня кількість скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити". За її словами, перспективи для України — більш оптимістичні.

Відповідаючи на запитання про наслідки російських атак на енергомережу та іншу цивільну інфраструктуру України, Гейнс зауважила, що метою Москви було частково підірвати волю українців до опору.

"Я думаю, ми не бачимо жодних доказів того, що це (відмова українців від боротьби. – Ред.) відбувається", — підсумувала очільниця Національної розвідки США.

Раніше Евріл Гейнс заявила, що Путін здивований результатами війни в Україні і може скоротити цілі своєї "спецоперації".

Якою буде війна взимку

Раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж заявив, що зима стане періодом активних бойових дій, а ЗСУ зможуть проводити наступальну операцію.

Військовий експерт Петро Черник натомість вважає, що взимку на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі. Він закликав українців не піднімати занадто планку очікувань.

Самі ж росіяни згадують досвід 1812-го і 1941-го, сподіваючись на "генерала зиму". Окупанти впевнені, що холодна пора року буде більш вигідною їм, а не ЗСУ.