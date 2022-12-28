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В анексованому Криму агітують до вступу на контракт до російських Збройних сил - Генштаб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В анексованому Криму агітують до вступу на контракт до російських Збройних сил - Генштаб

Фото: Associated Press

Зокрема, агітація розгорнулася в Севастополі.

Агресорка Росія намагається усіма силами збільшити кількість своєї армії для війни в Україні. Зокрема, окупанти розгорнули агітаційну кампанію в анексованому Криму.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

"У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до збройних сил Російської Федерації", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у російському Мінобороні  заявляють, що чисельність збройних сил планують збільшити до 1,5 млн. Експерт із збройних сил агресорки Росії Павло Лузін вважає, що Кремлю не вдасться відновити у тому вигляді російський військовий потенціал, в якому він був напередодні 24 лютого 2022-го.

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Дата публікації
Перегляди
361
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