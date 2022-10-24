В Апостолові ворог за ніч знищив прицільними обстрілами всі навчальні заклади

Там, де були школи, тепер самі руїни.

У місті Апостолове, у Криворізькому районі, не лишилося жодного цілого навчального закладу. Усі три ліцеї за одну ніч знищили удари семи російських ракет, йдеться в ТСН.

Один із найсучасніших ліцеїв Апостолового став купою каміння, пластику та бетону. У будівлю ліцею прилетіло дві російські ракети. Приміщення у якому навчались близько 700 дітей, в секунди перетворилось на руїни. Лише два роки тому заклад повністю реконструювали, роботи коштували майже 80 мільйонів гривень. Однак після ударів будівлю доведеться зносити і будувати з нуля.

Усі три навчальні заклади Апостолового в одну ніч зруйнували сім ворожих ракет. Директорка одного з ліцеїв згадує, як тільки влада дозволила - усі разом з учителями та батьками кинулись рятувати вціліле. "Врятували меблі, те інтерактивне обладнання, яке було сховане, бо у нас була така вказівка зняти, те що можна зняти. На жаль взагалі не вдалось врятувати бібліотеку. Те, що трапилось з нашим ліцеєм - незагойна рана, для когось може це груда цегли , але тут було наше життя", - каже директорка ліцею Ольга Вовк.

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Іншому ліцею, в який теж поцілили ракети, майже сто років. Він вистояв під бомбами німецьких фашистів, а от удари російських - не витримав. Один з корпусів зруйнований повністю, інші сильно понівечені.

Ворог зміг зруйнувати приміщення, але аж ніяк не дух педагогів, переконують у відділі освіти. Усі вчителі працюють з дому, ще старанніше, ніж зі школи. "Немає будівлі, але є педагогічний колектив, учнівський колектив, він існує, він працює, діти всі навчаються за дистанційною формою. Забезпечені абсолютно всі, у нас технічним обладнанням для того, щоб в нормальному режимі проводити уроки", - начальник управління освіти, культури молоді та спорту Апостолівської міської ради Лідія Колесник.

Апостолове не єдине, бо ворог бив і по іншим навчальним закладам Криворізького району. Люди, де можуть, власними силами латають діри, але більшість будівель поки так і стоять руїнами.

"У нас пошкоджено п’ять навчальних закладів, один повністю зруйнований, два частково зруйновні - це Апостолове і Велика Костромка. Відбудова буде звісно, але коли буде перемога і будуть більші можливості", - розповідає голова військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко.

Комісії, які мають оцінити ступінь руйнувань у цих школах вже були. Однак відбудовувати пошкоджене почнуть після закінчення війни.

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