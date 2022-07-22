В Апостоловому ворог знищив усі школи і готується завдати удару по навчальному закладу у Дніпрі

Одна людина загинула, ще дев’ятеро - поранені: Дніпропетровщина знову під масованими обстрілами.

Росіяни гатили одразу по трьох районах області зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракетами. Зруйновано три школи, десятки житлових будинків та залізнична колія, йдеться в ТСН.

Нікополь знов під обстрілами - шістдесятирічна жінка загинула, ще один чоловік поранений.

Прикриваючись Запорізькою АЕС, ворог гатить по місту з іншого боку Каховського водосховища. «Агресор випустив по місту майже сто снарядів. Пошкоджено 11 приватних будинків, загорілися два автомобілі та три господарчі споруди. Зруйнована залізнична колія. Коли відновлять рух потягів, поки що невідомо», - кажуть місцеві рятувальники.

В Апостоловому ліцей, який повністю реконструювали два роки тому, нині зруйновано вщент. «Носив ім’я видатного педагога та науковця Олександра Залужного. Ймовірно, ворог вважав, що знищив школу, названу на честь головнокомандувача Збройних сил України», - припускають рятувальники.

Сім ракет по Апостолівському району, росіяни навмисно били по школах, три навчальні заклади в руїнах. «Наразі місто Апостолове залишилося без шкіл. І діти не мають можливості тепер піти до школи і отримувати знання. Повністю зруйновані. І щоб їх відновити, потрібні великі кошти та багато часу», - каже голова криворізької РВА Євген Ситниченко.

Пошкоджені будинки поруч, вісім мирних жителів поранені, троє з них - у лікарнях. Двоє - у тяжкому стані.

«Ворог обстрілював Апостолове із систем С-300. Це системи протиповітряної оборони. Ворог навмисно стріляв по землі. Ці ракети не мають тієї точності. Ці дії направлені на максимальне руйнування цивільної інфраструктури», - переконаний голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Зеленодольській громаді росіяни зі ствольної артилерії поцілили в житловий будинок, пожежу загасили. У Синельніковському районі ворог гатив по зерносховищу, розбито трансформатор, кілька сіл знеструмлено.

Водночас росіяни вигадують міфи вже про школи в Дніпрі. «У нас поруч з цією школою є музей, в якому техніка Другої світової війни, і поруч стоїть пам’ятник з танком. Але ворог в своїх пабліках і чатах пише, що в цій школі - опорний пункт військових. В школі тільки парти», - розповідає Лукашук.

На обстріляних територіях вибухотехніки знешкоджують російські снаряди, що не розірвалися, і розбирають завали.

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