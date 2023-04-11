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В Аргентині російський посол поскаржився на русофобію: "Отримав по шиї"

В Аргентині російський посол поскаржився на русофобію: "Отримав по шиї"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1550
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В Аргентині російський посол поскаржився на русофобію: "Отримав по шиї"

За словами посла,  у країнах "колективного Заходу" нібито "порушують права росіян".

В Аргентині російський посол поскаржився на утиски і "русофобію".

Про це він написав у своєму Twitter.

Зокрема, він заявив про акти насильства з боку аргентинців щодо росіян після початку війни в Україні. Один із російських дипломатів нібито "отримав по шиї".

Також за його словами, у країнах "колективного Заходу" нібито "порушують права росіян" через "спеціальну військову операцію".

Ба більше, влада Буенос-Айреса відмовила в проведенні щорічного фестивалю росіян "Матушка Русь", що на думку Феоктістова, є ще одним "русофобським" випадом. Згадам він і про приплив у країну вагітних росіянок (дитина, яка народилася тут, автоматично отримує громадянство Аргентини), на справжній "шпигунський роман".

Крім того, додав, що у тих, хто на вулиці розмовляє російською мовою, нібито перевіряють документи, це, за його словами, вже відбувалося зі співробітниками посольства.

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Дата публікації
Перегляди
1550
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