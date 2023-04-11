В Аргентині російський посол поскаржився на русофобію: "Отримав по шиї"

В Аргентині російський посол поскаржився на утиски і "русофобію".

Про це він написав у своєму Twitter.

Зокрема, він заявив про акти насильства з боку аргентинців щодо росіян після початку війни в Україні. Один із російських дипломатів нібито "отримав по шиї".

Також за його словами, у країнах "колективного Заходу" нібито "порушують права росіян" через "спеціальну військову операцію".