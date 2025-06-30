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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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401
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В армії не лише окопи: Карась пояснив, як знайти своє місце під час мобілізації

Майор ЗСУ Євген Карась запевнив, що кожен мобілізований може знайти посаду за здібностями — не всі йдуть на штурм.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Як знайти своє місце під час мобілізації

Як знайти своє місце під час мобілізації / © ТСН

Люди, які бояться мобілізації, можуть знайти в армії посаду, що відповідає їхнім вмінням і бажанням.

Про це заявив командир батальйону безпілотних систем “Рейд” Євген Карась в інтерв’ю “Фокусу”.

Карась наголосив, що мобілізація не означає автоматичне відправлення на передову.

“Звичайно. Якщо людині страшно, вона може домовитися, щоб її взяли на посаду, яка їй підходить. Не всі підрозділи — це окопи і штурмові операції”, — зазначив Карась.

За його словами, в армії є великий попит на аналітиків, логістів, технічну підтримку, діловодів, офіцерів зв’язку, фінансистів — багато з цих посад перебувають у тилу, а не на лінії фронту.

“Є офіцери зв’язку, які не потрібні безпосередньо на передку, а працюють у тилу, на командних пунктах. Є люди, які займаються фінансами, паливом, діловодством”, — додав він.

Карась підкреслив, що армія дає змогу служити в підрозділах, які відповідають здібностям людини. Дехто залишається у штурмових або десантних підрозділах, а хтось переходить до операторів дронів.

“Це нормально — в армії можна знайти собі місце відповідно до своїх здібностей і бажань”, — підсумував він.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров відповів, чи знизять в Україні мобілізаційний вік.

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