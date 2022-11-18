В армії РФ нестача кадрів: "Вагнер" активно вербує працівників промислових підприємств

В Білгородській області працівників промислових підприємств розпочали вербувати до приватної військової компанії "Вагнер". Тим часом в "ЛНР" на військовий облік зобов'язалм стати працівників медичних закладів регіону.

Про це повідомили у зведенні Генштабу 18 листопада.

Представники "Вагнера", за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, будуть залучати працівників призовного віку до військових зборів на базі ПВК. Триватимуть вони 30 днів. Чоловікам обіцяють зберігати заробітну плату. Збори планують проводити партіями по 25% працівників комбінату. Після завешення так званого навчання учасники нібито зможуть підписати контракт з ПВК.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Луганської області лікар повинні стати на військовий облік. "Указ" видало так зване "МОЗ" "ЛНР". Адже в підрозділах окупантів значні втрати особового складу. Крім того, не вистачає медичного персоналу. Саме тому за рахунок таких медиків планують доукомплектувати вакантні посади.

Як повідомлялося, станом на 17 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 110 осіб. Дані уточнюються. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 400 російських військових.

Читайте також: