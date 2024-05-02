В армії РФ проти України воює канібал із другом-розчленовувачем (фото)

Людожер розповів, що поїхав на війну, бо для нього ненормально, коли "по вулиці мужики ходитимуть і облизуватимуть один одного".

У лавах російської армії проти України воюють канібал та його друг-розчленовувач із Волгоградської області. Обоє звільнилися з колонії для участі у війні.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Так, із російської колонії на фронт в Україні у складі загону "Шторм Z" вирушив Дмитро Малишев. Він був засуджений 10 років тому на 25 років ув’язнення за вбивство двох людей з особливою жорстокістю у складі злочинної групи, за бандитизм, розкрадання та незаконний обіг зброї та боєприпасів, приготування до вбивства поліцейських, розбій та поїдання серця останньої жертви.

Зазначається, що одним із доказів скоєних Малишевим злочинів на суді в його справі було відео, яке вбивця сам зняв на своїй кухні. На ролику зафіксовано, як злочинець готував серце вбитого ним знайомого.

"Смажимо людятинку. Ось воно – серце. Я вже цибульку додав", – примовляв на відео канібал.

Канібал воює проти України у складі "Шторм Z" / Фото: Astra

У своїх соцмережах Малишев публікує фото зі своїм другом – Олександром Маслєнніковим. Цей друг зарізав двох дівчат, із якими познайомився у караоке, розчленував їх та сховав у лісі. Вбивця був засуджений до 23 років колонії.

"Ми з Олександром разом сиділи і разом підписали контракт із Міноборони у жовтні 2023 року. Служимо у "Шторм V". Знав я таких, хто з колонії йшов сюди, щоб просто змінити обстановку. Зазвичай вони швидко зникають", – розповідав журналістам Малишев.

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Канібал і вбивця-розчленовувач воюють проти України у складі "Шторм Z" / Фото: Astra

Канібал воює проти України у складі "Шторм Z" / Фото: Astra

Натомість, як зазначив злочинець, він знав, "навіщо я їду і куди їду". З його тверджень випливає, що він вирушив на фронт до України "захищати" Росію від ЛГБТ:

"Ось ви як поставитеся, якщо у школі вашій маленькій доньці розповідатимуть у початкових класах, як правильно вдягати презерватив? Чи по вулиці мужики ходитимуть і облизуватимуть один одного? Для вас це нормально? Для мене ненормально".

До слова, РФ залучає до війни проти України кримінальних авторитетів. Один з таких у "мотиваційному" листі написав, що "зубами буде гризти ворога".

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