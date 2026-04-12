В армії РФ різко змінилися темпи наступу: що відбувається на фронті

ЗСУ тримають фронт / © Associated Press

Українські сили оборони здійснюють контратаки, зокрема просуваються у Донецькій області, а також у районі Гуляйполя.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Найбільш інтенсивні бої тривають у Донецькій області. Російські війська атакують у районах Слов’янська, Костянтинівки, Покровська та Новопавлівки. Водночас українські сили змогли просунутися на окремих ділянках, зокрема поблизу Костянтинівки та Новопавлівки.

У районі Покровська, за даними українських військових, російська армія переважно використовує піхоту без важкої техніки, намагаючись підтягнути артилерію ближче до лінії фронту.

Нагадаємо, російські окупаційні війська тепер розглядають Запорізький напрямок як основний та зосереджують там значну кількість сил і засобів. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, капітан Дмитро Філатов в коментарі ВВС News Україна розповідав, що після захоплення майже всієї території Гуляйполя російські окупанти перетнули річку й почали рух у бік міста Оріхів — останньої «української фортеці» в Запорізькій області.

За його словами, Україна перегрупувала війська і перекинула додаткові сили на цей напрямок наприкінці січня. Мета таких дій — зупинити просування росіян і не дати їм зайняти вихідні позиції для подальшого наступу на Запоріжжя.

За даними ISW, протягом березня армія РФ змогла захопити 23 кв. км української території. Для порівняння, у січні російські сили просунулися приблизно на 319 кв. км, а в лютому на 123 кв. км. За оцінками аналітиків, такий низький показник не фіксувався щонайменше від вересня 2023 року.

Також експерти повідомляють, що росіяни змінюють підходи до ведення бойових дій на фронті, зосереджуючи зусилля на наступі в районі Гуляйполя, однак ця стратегія поки не приносить відчутних результатів.