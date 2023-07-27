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В армії РФ відбувається тотальна зачистка, що нагадує 1937-39 роки - військовий експерт Снєгирьов

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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В армії РФ відбувається тотальна зачистка, що нагадує 1937-39 роки - військовий експерт Снєгирьов

У російській армії відбувається тотальна зачистка / Фото: Associated Press

Дмитро Снєгирьов зазначив, що заколот Пригожина, який начебто відбувся у Росії, був зрежисований російськими спецслужбами.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що у російській армії відбувається зміна всього генералітету.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьовв ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Заколот Пригожина, який начебто відбувся у Росії, був зрежисований російськими спецслужбами, заколоту не було. Сам заколот був використаний російським диктатором для знищення реальної військової опозиції щодо російського диктатора. Наразі у російській армії відбувається тотальна зачистка, яка нагадує 1937-39 роки. Тобто зміна практично всього російського генералітету", - підкреслив Снєгирьов.

Військовий експерт також додав, що поява Пригожина на форумі "Росія - Африка" не випадкова.

"Це сигнал країнам Африки, що РФ буде представляти свою присутність використовуючи ПВК Вагнера та інші ПВК, які на території РФ юридично заборонені", - переконаний Снєгирьов.

Нагадаємо, ЗСУ касетними боєприпасами знищили склад окупантів на Бердянському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
523
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