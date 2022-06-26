В армії РФ заборонили окупантам йти у відпустку, бо вони не хочуть повертатись на війну - Генштаб

В армії РФ заборонили окупантам йти у відпустку, бо вони не хочуть повертатись на війну - Генштаб

Командування деяких підрозділів окупаційної армії заборонило загарбникам йти у відпустку.

Це сталось через те, що після того, як окупанти повертаються до Росії, вони відмовляються знову воювати зі ЗСУ.

Про це 26 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані “фільтраційні” заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи. Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Тому загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Українські сили оборони продовжують активні військові дії на острові Зміїний. А в Чорному морі в районі Одеського газоконденсатного родовища сталась надзвичайна ситуація із ще однією російською платформою. Там зафіксовано активність російських пошуково-рятувальних суден.

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