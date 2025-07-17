В армії РФ знову недорахувалися тисячу солдатів: нові дані про втрати окупантів

Російський солдат / © Associated Press

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За минулу добу ЗСУ ліквідували 1190 окупантів. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України сягнули 1 038 650 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати окупантів від початку війни складають:

особового складу — 1 038 650 (+1190) осіб

танків — 11029 (+4)

бойових броньованих машин — 22996 (+1)

артилерійських систем — 30438 (+43)

РСЗВ — 1440

засоби ППО — 1197 (+1)

літаків — 421

гелікоптерів — 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46414 (+250)

крилатих ракет — 3491

кораблів/катерів — 28

підводних човнів — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 55383 (+154)

спеціальної техніки — 3932

Раніше директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут пояснив, чому Україна втрачає більше бійців, ніж залучає. З його слів, на сьогодні Росія демонструє вищу ефективність у веденні затяжної війни — не лише завдяки великій армії, а й через добре організовану оборонну промисловість, підтримку союзників та здатність швидко навчатися на полі бою.

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