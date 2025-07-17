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- Війна
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В армії РФ знову недорахувалися тисячу солдатів: нові дані про втрати окупантів
Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1190 окупантів. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України сягнули 1 038 650 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати окупантів від початку війни складають:
особового складу — 1 038 650 (+1190) осіб
танків — 11029 (+4)
бойових броньованих машин — 22996 (+1)
артилерійських систем — 30438 (+43)
РСЗВ — 1440
засоби ППО — 1197 (+1)
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 46414 (+250)
крилатих ракет — 3491
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 55383 (+154)
спеціальної техніки — 3932
Раніше директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут пояснив, чому Україна втрачає більше бійців, ніж залучає. З його слів, на сьогодні Росія демонструє вищу ефективність у веденні затяжної війни — не лише завдяки великій армії, а й через добре організовану оборонну промисловість, підтримку союзників та здатність швидко навчатися на полі бою.