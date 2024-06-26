В армії зростає невдоволення вищим керівництвом: гучна стаття WP про скандал із генералом Содолем

За словами військовослужбовців, некомпетентність найвищого армійського керівництва підриває бойовий дух на полі бою та веде до зростання недовіри до командирів.

Про це пише The Washington Post.

У неділю, 23 червня, начальник штабу "Азова" майор Богдан Кротевич подав скаргу до ГБР з проханням провести розслідування щодо генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого військовий звинуватив у некомпетентності та "тисячах" жертв серед захисників України. На думку Кротевича, генерал Содоль "убив більше українських солдатів, ніж будь-який російський генерал".

Цей скандал набув широкого розголосу в публічній площині, відображаючи невдоволення українських військових вищим армійським командуванням. Того ж дня президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення генерала Содоля з посади командувача Об'єднаних сил України. Видання зазначає, що Содоль обіймав цю посаду лише чотири місяці. Його призначив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який за рішенням Зеленського очолив армію на початку цього року, змінивши на цій посаді генерала Валерія Залужного.

"Аналітики вважають, що швидке усунення Содоля може послабити Сирського, якого рядові солдати вже не люблять за те, що вони вважають жорстокою та застарілою тактикою командування часів СРСР. Це також загрожує обернутися неприємними наслідками для Зеленського, який взяв на себе велику відповідальність за прийняття рішень на полі бою, коли у лютому звільнив популярного генерала Валерія Залужного", – пишуть автори статті.

На думку журналістів, скарга Кротевича і публічний заклик до розслідування справи Содоля є "дивовижним виявом розбіжностей усередині українського командування" та проявом росту невдоволення рядових військових необґрунтованими наказами, які призвели до безглуздих жертв у той час, як армія відчуває дефіцит особового складу та озброєння.

"Мене обурює, що за втрату наглядового пункту засуджують командирів батальйонів та бригад, а за втрату регіонів, десятків міст і тисяч солдатів — не засуджують генерала", — написав Кротевич у Telegram.

Видання змогло ознайомитись із текстом скарги Кротевича, поданої до ГБР.

Військовий звинуватив генерала у низці помилок, скоєних ним з початку повномасштабного вторгнення. Кротевич також звернув увагу, що після героїчної оборони Маріуполя Содолю було надано звання Героя України, хоча він "не провів у Маріуполі жодної години".

Військовий додав, що Содоль не забезпечив постачання боєприпасів "Азову" та підготовку оборонних споруд міста перед російським наступом. У скарзі також описується ситуація, свідком якої став Кротевич: після того, як один із командирів, який перебував у Маріуполі, попросив Содоля дати інструкції, генерал відповів "ми облажалися" і поклав слухавку.

Кротевич звинуватив Содоля в неадекватному наказі "Азову" наступати не чекаючи на постачання необхідних артилерійських боєприпасів. Після того, як командир "Азова" заперечив, пояснюючи, чому це неможливо, проти нього було розпочато офіційне розслідування.

"З кожною невдачею на лінії фронту Сирський швидко проводив кадрові перестановки та звільняв командирів нижчої ланки; він навіть розпустив цілу бригаду, дислоковану у Часовому Яру. Менш ніж через тиждень після того, як минулого місяця Росія розпочала наступ у Харківській області, Сирський замінив Юрія Галушкіна, який командував підрозділами на цій ділянці фронту", – зазначає WP.

Автори статті пишуть, що за словами рядових солдатів, офіцери середньої ланки, які піддають сумніву накази вищого керівництва, піддаються покаранню або усуваються з посади. Це веде до зниження бойового духу на полі бою і збільшенню недовіри до командування, яке віддає накази, не розуміючи реальної ситуації.

Нагадаємо, секретар Комітету з нацбезпеки пояснив, у чому полягають негативні наслідки звільнення військового командування ЗСУ після гучних повідомлень у Мережі.

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