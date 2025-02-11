В атакованому росіянами Золочеві з-під завалів врятували трьох людей і кота (фото, відео)

Постраждалих через ворожу атаку передали медикам "швидкої".
У селищі Золочів Харківської області надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку двох жінок і чоловіка.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Російські війська 11 лютого атакували Золочів керованими авіабомбами. За попередніми даними, постраждали семеро мирних людей, зокрема 12-річний хлопець.
Окрім того, пошкоджені 13 приватних будинків.
З-під завалів одного зі зруйнованих будинків надзвичайники достали двох жінок та чоловіка. Постраждалих передали медикам "швидкої".
Окрім того, розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також урятували.
До слова, цього ж дня російські війська скинули три ФАБ-250 на Костянтинівку Донецької області. Двоє людей отримали поранення.
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