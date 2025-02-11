В атакованому росіянами Золочеві з-під завалів врятували трьох людей і кота (фото, відео)

У селищі Золочів Харківської області надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку двох жінок і чоловіка.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Російські війська 11 лютого атакували Золочів керованими авіабомбами. За попередніми даними, постраждали семеро мирних людей, зокрема 12-річний хлопець.

Окрім того, пошкоджені 13 приватних будинків.

З-під завалів одного зі зруйнованих будинків надзвичайники достали двох жінок та чоловіка. Постраждалих передали медикам "швидкої".

Окрім того, розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також урятували.

У селищі Золочів надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого будинку трьох людей / Фото: ДСНС України у Telegram

У селищі Золочів надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого будинку трьох людей / Фото: ДСНС України у Telegram

Росіяни атакували Золочів: з-під завалів врятували трьох людей і кота

До слова, цього ж дня російські війська скинули три ФАБ-250 на Костянтинівку Донецької області. Двоє людей отримали поранення.