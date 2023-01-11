В Авдіївці 6-річна дівчинка померла через серцевий напад: місто тероризують росіяни

У місті Авдіївка Донецької області, яке постійно перебуває під обстрілами російських окупантів, через серцевий напад померла 6-річна дівчинка.

Про це в етері "Еспресо" 11 січня повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

Чиновник наголосив, що місто постійно перебуває під обстрілами російських окупантів, проте багато його жителів відмовляються їхати та нехтують безпекою дітей. Зараз в Авдіївці залишається орієнтовно 2500 жителів, серед яких є діти.

"Вночі померла 6-річна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста. Ми постійно звертаємось до нардепів та наполягаємо на тому, щоб прийняли такий закон. Тому, що безвідповідальні батьки наражають дітей на небезпеку", - сказав Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

Місто Авдіївка Донецької області є фронтовим напрямком. Його постійно обстрілюють російські окупанти. У поліції Донеччини повідомили, що в ніч проти 11 січня росіяни 8 разів з "Градів" обстріляли цей населений пункт.

На півночі від Авдіївки росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ. Ситуація в цьому населеному пункті залишається складною.

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