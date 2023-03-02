В Авдіївці мати відмовляється евакуювати трьох дітей: родина живе під обстрілами в підвалі (фото)

Попри численні прохання влади і реальну небезпеку, батьки близько сотні дітей в Авдіївці відмовляються евакуюватися.

У Авдіївці Донецької області, яка постійно обстрілюється окупантами, все ще залишаються близько 100 дітей різного віку. Так, одну з родин із трьома дітьми, мати яких відмовляється евакуюватися, знайшли військові у підвалі, де вони живуть в небезпечних умовах.

Про це у Twitter написала одна із військовослужбовиць.

За словами військової, у подвір'ї поруч із місцем, де перебувають зараз ці троє дітей, застряла в асфальті ракета, а раніше - "розірвало на шматки їхнього сусіда". Втім, попри близькість фронту та відсутність комунікацій, матір не вбачає у цьому небезпеки і відмовляється евакуюватися.

"Авдіївка спустились в підвал, а тут 3 дитини заручники ситуації..мамаша не хоче евакуюватись. Двір, де ракета застряла в асфальті, а перед тим розірвало на шматки їх сусіда, вона вбачає безпечнішим. Загалом в Авдіївці ще є десь до 100 дітей різного віку", - написала військова і додала, - "Ми заходимо і він такий: "а у вас немає випадково дисків з іграми?".

Діти живуть під обстрілами

В Авдіївці мати відмовляється евакуювати трьох дітей

Нагадаємо, в Авдіївці через терористичні дії росіян від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка. Як стало відомо, дівчинка разом із бабусею та дідусем мешкала в Авдіївці і розповідала волонтерам, що їй страшно, проте опікуни відмовлялися від евакуації.

Волонтер Влад Маховський неодноразово навідувався до дитини і на одному з відео він показав підвал, де родина ховалася від російських атак.

А ще раніше в Очакові Миколаївської області поховали трирічного хлопчика, який помер внаслідок російської збройної агресії 9 січня. Серце дитини не витримало потужних вибухів.

Читайте також: