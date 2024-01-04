В Авдіївці може бути чергове загострення: Барабаш про ситуацію в місті

Російська окупаційна армія намагається тримати в напрузі всю лінію оборони навколо Авдіївки на Донеччині. Може бути чергове загострення на цій ділянці фронту.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу "Еспресо".

"Спілкуючись з командирами, розуміємо, що скоріше за все буде чергове загострення. Коли підмерзнуть ґрунти, росіяни знову поїдуть технікою. Хлопці бачать перехвати, є певне перегрупування. Росіяни накопичують сили, тому варто очікувати знову якогось загострення", - повідомив він.

За словами Барабаша, наразі штурмових дій стало менше, але окупанти намагаються тримати в напрузі всю лінію оборони навколо міста то з півдня, то з півночі, по флангах, в лобову.

"Наприклад, промка є сірою зоною. Окупанти намагаються туди заходити, а українські війська не дають їм пройти. Як тільки вони туди заходять, ЗСУ відпрацьовують артилерією", - наголосив він.

У Степовому окупанти також активно намагалися проводити штурмові дії. Втім, контролю над цим населеним пунктом немає.

Нагадаємо, РФ влаштувала ракетну атаку по Авдіївці 3 січня. Внаслідок обстрілу є загиблий і постраждала. У військовій адміністрації закликали до евакуації з міста, що щодня потерпає від російських обстрілів.

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