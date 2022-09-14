В Авдіївці окупанти обстріляли центр міста, у Мирнограді - школу: як минула ніч на Донеччині

Росіяни вели вогонь у всіх районах області, де проходить лінія фронту.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павла Кириленко.

Так, у Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка – одна людина поранена, пошкоджено 1 будинок. В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок – влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо. В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій. У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл – пошкоджено віконні блоки та частково покрівля. Інформації щодо постраждалих немає.

У Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці – пошкодили три будинки та спортивний комплекс, однак без жертв. У Бахмутському районі зранку відбувся обстріл Торецька – пошкоджено один будинок, без постраждалих.

Очільник ОВА також опублікував фото наслідків ворожих атак.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 203-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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