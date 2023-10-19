В Авдіївці окупанти поновили масовані атаки: б'ють по школах та позиціям ЗСУ

Росіяни артилерією та авіанальотами атакують не тільки саме місто, а й громади поряд.

Російські окупанти поновили спроби оточити Авдіївку. Там збільшилася кількість обстрілів громади з боку військових РФ - б’ють по школах та позиціях українських військових.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, росіяни артилерією та авіанальотами атакують не тільки саме місто, а й громади поряд. Завдають удари по школах.

“Зранку окупанти завелись: вже є два масовані обстріли по старій та центральній частині міста. Наразі інформації щодо постраждалих та загиблих не надходила. По лінії фронту обстріли тривали всю ніч. Ми чуємо цілодобово стрілецьки бої, вони гатять із всього, що у них є. Умовне затишшя, яке ми спостерігали декілька днів, поновилося - збільшилася кількість ракетних ударів, авіаційних нальотів. І не тільки по території нашої громади”, - наголосив Віталій Барабаш.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія влаштувала наймасштабніший наступ на Авдіївку Донецької області якого не було від 2014-го.

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