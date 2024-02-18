В Авдіївці окупанти розстрілювати цивільних, які чекали на "рускій мір" – офіцер ЗСУ

ЗСУ у ніч проти 17 лютого залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки.

Російські окупанти, коли в Авдіївці напередодні була їхня спроба прориву через "Царську охоту", розстрілювати цивільних людей, які чекали на "рускій мір".

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Він наголосив, що керівництво країни і безпосередньо авдіївського гарнізону докладали максимум зусиль, щоб евакуювати цивільне населення з Авдіївки.

"Очільник МВА Барабаш, волонтери, поліція, військові робили все, щоб вивести людей звідти. Була така змога, все працювало. Але є люди похилого віку, які вирішили прийняти смерть саме дома, в своїх руїнах, на жаль. Залишились і ті, які мабуть чекали на цей "рускій мір". Але хочу наголосити, що коли була спроба прориву через "Царську охоту", коли вони вийшли на околиці міста, то цих радісних людей, які там чекали, вони розстрілювали. Були дуже здивовані ці люди, що так їх зустрічають їхні "асвабадітєлі", - зазначив Цехоцький.

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