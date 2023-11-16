В Авдіївці попри постійні обстріли з боку окупантів залишається ще чимало людей: Барабаш назвав кількість

В місті немає вже жодної вцілілої будівлі.

В Авдіївці Донецької області, яку постійно обстрілюють російські окупанти, залишається понад 1400 людей.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Сьогодні станом на ранок (16 листопада, - ред.) 1431 особа залишається в місті. Вчора виїхали 11 містян. Є евакуація на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра. Люди вже втомилися", - наголосив Віталій Барабаш.

Він також додав, що в місті немає вже жодної вцілілої будівлі, проте місцеві, що залишаються в місті, ховаються по підвалах.

"Підвали - не дуже безпечний прихисток від авіабомбових ударів. На жаль, окупанти "складають" усі багатоповерхові будинки до фундаментів, засипаючи ті самі підвали", - підкреслив голова МВА.

Нагадаємо, що під час штруму Авдіївського коксохімічного заводу російська армія, найімовірніше, зазнає великих втрат.

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