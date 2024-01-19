В Авдіївці відбуваються “гойдалки”: військовий оглядач детально описав ситуацію

На Авдіївському напрямку уже близько 45 тисяч російських окупантів не можуть захопити місто.

У районі Авдіївки зберігається стабільно важка ситуація, яка триває ще від жовтня 2023 року, коли угруповання російських окупаційних військ (РОВ) чисельністю понад 30 тисяч осіб розгорнуло наступ на містечко у спробі його оточення та захоплення.

Про це у п’ятницю, 19 січня, написав у своєму огляді військовий аналітик Олександр Коваленко.

За його словами, зараз на Авдіївському напрямі оперує угруповання окупантів чисельністю близько 45 тисяч. Але ні оточити, ні захопити містечко уже понад 3 місяці росіяни не можуть.

Оглядач перерахував напрями особливо жорстоких дій РОВ:

з Красногорівки на Степове силами 15-ї ОМСБр 2-ї ОВА;

з Кам'янки у напрямку Авдіївки силами 114-ї ОМСБр 1-ї АК і 30-ї ОМСБр 2-ї ОВА;

з Василівки у напрямку Авдіївки силами 114-ї ОМСБр 1-ї АК;

з Водяного, Спартака та Опитного - 55-а ОМСБр 41-ї ОВА;

з Водяного на Північне силами 55-ї ОМСБр 41-ї ОВА;

у промзоні оперують підрозділи ДРШБр “Ветерани” та 1-а ОМСБр 1-ї АК.

“Бойові дії носять часом позиційний характер, який ще можна назвати гойдалками. Спроби РОВ закріпитися в зоні коксохіма, так само як на південній промці припиняються і після утримання противником позиції кілька годин він звідти вибивається”, - зауважив Олександр Коваленко.

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Він уточнив, що спроба російських окупантів прорватися у напрямку промзони коксохімічного комбінату зазнала повного провалу в районі піщаного кар'єру.

“Ситуація в Авдіївці буде критичною, якщо РОВ захоплять із півночі Степове-Бердичі-Семенівку, а з півдня Північне-Тоненьке та траса 0542 опиниться в зоні ураженні з легкої стрілецької [зброї]. Решта – це стабільно важка ситуація у межах позиційного протистояння. Інакше в Авдіївці просто не може бути. І вона такою буде через місяць. І через два…” - спрогнозував аналітик.

Нагадаємо, українські війська на Авдіївському напрямку успішно знищують бронетехніку РФ, якою загарбники підтримують піхоту. За три дні росіяни втратили 41 одиницю бронетехніки.

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