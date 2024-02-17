В Авдіївці ворожий дрон FPV влучив по бронетранспортеру 3 ОШБр, але бійці продовжували відстрілювались: відео

З'явилося відео, як воїни Третьої окремої штурмової бригади пересуваються в Авдіївці під обстрілами ворога.

В умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення й ротацію Сил оборони в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.

Про це повідомила Третья окрема штурмова бригада у Telegram і оприлюднила відповідне відео.

"На відео – влучання ворожого дрона FPV по бронетранспортеру Третьої окремої штурмової бригади. Попри це бійці другог штурмового батальйону 3 ОШБр продовжили відстрілюватися від дронів противника на ходу", – йдеться у повідомленні бригади під відео.

Авдіївка: як бійці 3 ОШБр пересуваються під обстрілами

Нагадаємо, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що у ніч проти суботи, 17 лютого, Збройні сили України залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки, щоб не допустити оточення. Кривава битва за місто тривала п'ять місяців.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу. Він розповів, що для цього потрібно.

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