В Авдіївці – вуличні бої: в ЗСУ заявили про динамічну, але гнучку ситуацію

Напередодні на невеликому відрізку фронту окупанти застосовували малі штурмові піхотні групи, але одразу з п’яти-шести бригад.

В Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, в яких окупанти застосовують малі штурмові групи. Ситуація є динамічною і може змінюватися буквально щогодини.

Про це начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону 14 лютого.

Лиховій розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку фронту.

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримувати визначені позиції", – сказав представник ЗСУ.

"На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання", – зазначив Лиховій.

Тактика ворога в районі Авдіївки

Він також прокоментував інформацію від ЗСУ про перехід ворога в районі Авдіївки від "м’ясних штурмів" до застосування малих штурмових груп.

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"В Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої. Там інакше застосування фактично і неможливо. Це диктує обстановка – певну зміну тактики. При цьому ситуація є гнучкою, динамічною, вона є напруженою, але контрольованою. Ворог потроху включає в деякі дні бронегрупи в Авдіївці і на півночі, і на півдні. В деякі дні він працює малими штурмовими групами", – розповів речник ОСУВ "Таврія".

Він зазначив, що напередодні на невеликому відрізку фронту на Авдіївському напрямку російські війська застосовували малі штурмові піхотні групи, але одразу з п’яти-шести бригад.

"Самі ці цифри свідчать про ту інтенсивність боїв, які ведуться, і про ту ворожу навалу, яка там зосереджена. А загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу", – розповів Лиховій.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 14 лютого повідомив, що на Авдіївському напрямку українські війська стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом доби ЗСУ відбили 20 атак у районі Авдіївки та ще чотири атаки – біля Невельського на Донеччині.

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