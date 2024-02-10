В Авдіївці задіяні "свіжі ефективні сили" – Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Ситуація в Авдіївці залишається складно, але водночас контрольованою.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі. Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися", - написав він.

З його слів, по всій нашій операційній зоні загалом за минулу добу ворог завдав 17 авіаударів, вчинив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.

Загальні втрати противника минулої доби склали:

361 російських окупантів та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА 2 танки 1 бойова бронемашина

1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки

Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів. Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів.

На Авдіївському напрямку в Донецькій області тривають бої, ЗС РФ все ще сподіваються взяти під контроль місто. Про останні події та ситуацію в місті - читайте у нашій новині.

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