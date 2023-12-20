В Авдіївці залишаються понад 1200 людей – Барабаш пояснив, чому вони відмовляються від евакуації

В Авдіївці з кожним днем ситуація погіршується, проте місцеві категорично відмовляються виїжджати. Станом на ранок 20 грудня у місті залишаються 1220 людей.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Барабаш нагадав, що 18 грудня через щільні обстріли російських окупантів довелося скасувати евакуацію цивільного населення.

"Більшість з тих людей, з якими я спілкувався, дійсно бояться їхати, їх лякає дорога. Всі між собою спілкуються, і от такі речі, як було позавчора (18 грудня - ред.), спрацьовують нам у мінус в контексті вмовляння залишити місто", - розповів він.

За словами Барабаша, чергова евакуація запланована на сьогодні, 20 грудня.

"Це, якщо чесно, дуже нам заважає, коли відбуваються такі речі. Дуже складно людей вмовляти, коли вони ніби вже зібралися, а ми їм кажемо, мовляв, "вибачте, ми не зможемо вас вивезти, бо сьогодні дуже гаряче". Відверто кажучи, з тих людей, які були готові їхати позавчора, троє відмовилися. Отже, вчора ми вивезли замість вісьмох п’ятьох осіб", - розповів він.

За останні два місяці з Авдіївки вдалося вивезти близько 370 людей.

Люди майже весь час перебувають у підвалах будинків і гріються, зокрема буржуйками, у яких палять дрова.

За словами Барабаша, коли ворог бачить дим із труб, він розуміє, що у тому місці скупчення людей – і навмисно запускає безпілотники для перевірки, а потім завдає удар по цивільних керованими авіабомбами, або обстрілює ствольною артилерією.

"Вони (окупанти - ред.) розуміють, що б'ють суто по цивільних", - зауважив Барабаш.

Нагадаємо, окупанти намагаються перерізати "дорогу життя" до Авдіївки – військовий.

Читайте також: