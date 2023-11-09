В "Азові" розповіли, що слід змінити у підходах до мобілізації в Україні

На державному рівні немає таких посилів, які мотивували б людей вступати до війська.

Українській державі потрібні зміни у підходах до мобілізації, зокрема необхідно посилити мотивацію людей, пропаганду щодо вступу до війська.

Таку думку майор, начальник штабу 12 бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

Недоліки мобілізації в Україні

"Тавр" порівняв підходи до мобілізації в Україні та Росії.

"В нас немає взагалі – і це дуже погано – мотиваційних роликів щодо вступу до армії. А в Російській Федерації вони є, там почалась пропагандистська мобілізаційна програма. Вони кажуть: "Повернемо Київ, Одесу додому, повернемо українські пісні на батьківщину" і так далі. Тобто вони пропагандою закликають людей вступати в армію. Також додають туди, що всі учасники так званої "СВО" отримають земельні ділянки, і в них це працює", – розповів Кротевич.

Він пояснив, що росіяни погоджуються йти до війська за таких умов через низький рівень життя. В Україні ж ситуація відрізняється.

"В Україні в середньому життя набагато вище, ніж у Росії. І через це людина частіше замислюється, чи йти їй в армію, чи ні. Тут все добре, можу випити кави, можу сходити в магазин, купити собі поїсти – наче все нормально і ракета наче не прилітає", – пояснив боєць "Азову".

Пропаганда мобілізації

Він наголосив, що українців слід мотивувати вступати до лав ЗСУ.

"Що треба робити? Потрібна мотивація. Тобто людині треба нагадувати, чому вона повинна воювати. Ось ці всі коментарі під постами типу "ви воюєте там за олігархів", "хай діти народних депутатів воюють" – ні, ми воюємо за Україну, за друзів, які загинули, за друзів, які живі, за рідних. Я особисто хочу віддати те, що мені дала Батьківщина. А Батьківщина дала мені життя", – розповів "Тавр".

На його переконання, на сьогодні держава не працює над пропагандою мобілізації.

"В нас на державному рівні немає таких посилів, які треба постійно повторювати. Тобто просто "вступай в ЗСУ" – це не заклик. "Йди захищати" – це заклик. "Йди звільняти" – це заклик. По мобілізації треба, щоб держава працювала, бо держава зараз не працює на пропаганду вступу в армію", – зазначив Кротевич.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав думки військових та експертів про проблеми мобілізації в Україні, а також інформацію щодо посилення призову до лав ЗСУ.

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