В Азовському морі горіло судно окупантів: у ГУР повідомили про значні втрати росіян (відео)

В Азовському морі горіло судно окупантів – росіяни зазнали втрат.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відео.

"29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф. Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог зазнав втрат у кількості п’ятьох окупантів", – йдеться у повідомленні..

Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу.

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"Причини пожежі на катері держави-агресорки Росії, а також характер втрат противника уточнюється", – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, розвідка Британії оцінила наслідки ліквідації другого російського літака А-50. В РФ тепер залишилося лише сім таких бортів. До слова, перший А-50 українські оборонці збили 14 січня, а другий - 23 лютого.

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