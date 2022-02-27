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В багатоповерхівці в Бучі, куди поцілив російський удар, ніхто не постраждав, люди встигли сховатися - ДСНС

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В багатоповерхівці в Бучі, куди поцілив російський удар, ніхто не постраждав, люди встигли сховатися - ДСНС

Після влучання почалася пожежа, але її вже локалізували.

ДСНС повідомила подробиці про розстріл Росією будинку у Бучі. Снаряд влучив у житлову 9-поверхівку в Бучі під Києвом, на вул. Вокзальна 101.

Там повідомили, що після влучання почалася пожежа, але її вже локалізували.

Найкраща з новин, що там ніхто не постраждав, мешканці встигли перейти у сховище.

"Поки йдуть обстріли, бійці ДСНС вимушені були залишити місце події", - додали у відомстві. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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