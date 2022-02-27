В багатоповерхівці в Бучі, куди поцілив російський удар, ніхто не постраждав, люди встигли сховатися - ДСНС

В багатоповерхівці в Бучі, куди поцілив російський удар, ніхто не постраждав, люди встигли сховатися - ДСНС

Після влучання почалася пожежа, але її вже локалізували.

ДСНС повідомила подробиці про розстріл Росією будинку у Бучі. Снаряд влучив у житлову 9-поверхівку в Бучі під Києвом, на вул. Вокзальна 101.

Там повідомили, що після влучання почалася пожежа, але її вже локалізували.

Найкраща з новин, що там ніхто не постраждав, мешканці встигли перейти у сховище.

"Поки йдуть обстріли, бійці ДСНС вимушені були залишити місце події", - додали у відомстві.