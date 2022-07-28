В Бахмуті рятувальники продовжують роботи на місці зруйнованого готелю: під завалами можуть бути люди (фото)

Рятувальники в Бахмуті на Донеччині продовжують розбирати завали на місці зруйнованого під час обстрілу російськими окупантами готелю.

В Бахмуті на Донеччині рятувальники продовжують розбирати завали на місці зруйнованого готелю. Окупанти влучили в будівлю під час ракетних обстрілів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, рятувальники вже розібрали близько 80 тонн зруйнованих елементів будівлі готелю. Під завалами досі може перебувати одна людина.

“Всього внаслідок події загинуло три особи, постраждало п’ять осіб, з яких два врятовані. Проведено розчищення та розбір близько 80 тонн зруйнованих елементів будівлі готелю. До робіт залучено 28 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС, а також автокран та трактор від місцевих органів влади”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що українцям, які перебувають у Бахмуті, потрібно терміново евакуюватися. В районі Бахмута та Сіверська зосереджені угруповання “Вагнера”.

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