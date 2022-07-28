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В Бахмуті рятувальники продовжують роботи на місці зруйнованого готелю: під завалами можуть бути люди (фото)

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В Бахмуті рятувальники продовжують роботи на місці зруйнованого готелю: під завалами можуть бути люди (фото)

Фото: ДСНС України

Рятувальники в Бахмуті на Донеччині продовжують розбирати завали на місці зруйнованого під час обстрілу російськими окупантами готелю.

В Бахмуті на Донеччині рятувальники продовжують розбирати завали на місці зруйнованого готелю. Окупанти влучили в будівлю під час ракетних обстрілів. 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, рятувальники вже розібрали близько 80 тонн зруйнованих елементів будівлі готелю. Під завалами досі може перебувати одна людина.

“Всього внаслідок події загинуло три особи, постраждало п’ять осіб, з яких два врятовані. Проведено розчищення та розбір близько 80 тонн зруйнованих елементів будівлі готелю. До робіт залучено 28 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС, а також автокран та трактор від місцевих органів влади”, - розповіли в ДСНС України.

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Нагадаємо, що українцям, які перебувають у Бахмуті, потрібно терміново евакуюватися. В районі Бахмута та Сіверська зосереджені угруповання “Вагнера”.

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