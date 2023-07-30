В Бахмуті – відносне затишшя: військовий розповів про ситуацію в місті

У самому місті Бахмут, за який бої тривають ось уже майже рік, спостерігається раптове затишшя через активні дії ЗСУ на флангах.

Про це розповів командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади В'ячеслав Воробйов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади В'ячеслав Воробйов / Фото: скриншот з відео

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"Сьогодні напрочуд тихо… Я зараз перебуваю на позиціях і думаю, що під час нашого (з ведучою телемарафону. – Ред.) спілкування ви не почуєте жодного приходу", – каже Воробйов.

Боєць пов’язує це затишшя із активністю, яку ЗСУ ведуть на флангах Бахмута. Особливо у Кліщіївці та Андріївці.

"Саме там зараз більш активна частина працює ніж центр Бахмута", – зазначив військовослужбовець.

Боєць додав, що в самому Бахмуті активно діє українська авіаційна розвідка, яка відпрацьовує цілі, щоб тримати ворога в напрузі і не дати зосередитися на флангах поблизу міста.

Воробйов зазначив, що дуже багато ворогів сховалося в самому Бахмуті. Тому відпрацювання по окупантах відбувається цілодобово.

Військовий повідомив, що росіяни дійсно намагаються втримати Бахмут і не збираються відступати.

"Як би ми по ним не працювали, вони не полишають Бахмут. Я думаю, це єдине свідчення того, що вони не ідуть з Бахмута, як би ми їх не піджимали по флангах. Вони будуть триматись до останнього і для нас це вигідно – будемо обходити", – підсумував В'ячеслав Воробйов.

Раніше у Міноборони розповіли, що військові ЗСУ просунулися на південному фланзі біля Бахмута. Вчора, 29 липня, президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції позиції Сил спеціальних операцій ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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