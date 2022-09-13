В Балаклії поліція закінчує процес ексгумації двох тіл українців, які загинули від рук окупантів - Геращенко

Правоохоронці вже фіксують злочині російських військових, які вони вчинили на окупованих територіях.
В Балаклії поліція закінчує процес ексгумації двох тіл українців, які загинули від рук російських військових під час окупації населеного пункту.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
“Люди були розстріляні в центрі міста, поряд з блокпостом. Російські орки вирішили, що ці люди є для них диверсантами. Хоча це були звичайні цивільні громадяни, як в Бучі. Їх закопали тут поруч. І це тільки початок — за повідомленнями місцевих мешканців, людей хапали окупанти та тащили до відділку поліції, де їх катували, після чого вони не поверталися”, — наголосив Антон Геращенко.
Також він додав, що масштаб злочинів в Балаклії менший, ніж було в Бучі, але кожне життя — унікальне. Тому правоохоронці будуть порушувати кримінальні справи по кожному випадку звірства росіян.
В цілому, за час війни проти окупантів відкрили вже понад 30 тисяч кримінальних проваджень за фактами військових злочинів.
Нагадаємо, що в Росії вибухнуло суспільство після заяви Зюганова про загальну мобілізацію.
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