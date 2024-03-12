В Бєлгородскій та Курській областях анонсована гаряча ніч: "Ми були свідками лише першого акту"

Наразі там ситуація затихла, але може і розгорітися пізніше.

Російські бійці з добровольчого легіону “Свобода Росії” перебувають на території Курської та Бєлгородської областей. Вони анонсували “гарчу ніч”.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив доброволець Олексій Барановський.

Як зазначається, бійці добровольчого корпусу перебувають на території Курської та Бєлгородської областей. Наразі там ситуація затихла, але може і розгорітися пізніше.

"Наші бойові групи, як і раніше, знаходяться на території Курської області та Бєлгородської області. Протягом усього дня сутички як по хвилі такої, то затихали, то розгорялися знову. На даний момент деяке таке затишшя, бо настає темна пора доби. Але я впевнений, що ніч буде гаряча. У будь-якому разі ми були свідками сьогодні лише першого акту з тієї багатоактної п'єси. Ситуація розвиватиметься й надалі", - розповів Олексій Барановський.

Нагадаємо, що проникнення на територію РФ добровольців й подальші атаки – це тактичні успіхи. Проте важливішою у цих операціях є інформаційна складова.

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