В Бердянську люди мерзнуть в оселях і стоять у чергах за готівкою

В Бердянську люди мерзнуть в оселях і стоять у чергах за готівкою

Купити товари можна на місцевому ринку.

Через пошкодження газогону на Донбасі у Бердянську немає газо- і теплопостачання, а температура у більшості осель – не більше 12 градусів.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Ділянку обслуговує Краматорська філія, поки провести ремонтні роботи неможливо через бойові дії.

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Окрім того у місті періодично вибиває електрику. Через холоднечу населення намагається обігрітися електроприладами, а отже мережа не витримує. Найбільш складні мікрорайони – традиційно Колонія та 8 березня.

Також в Бердянську фактично немає інтернету. Є слабкий від «Укртелекому», і такий самий за швидкістю мобільний.

В супермаркетах порожньо, але є продукти на Центральному ринку. Якщо молоко ще можна купити як фермерське, так і домашнє, то от із яйцями ситуація гірша, якщо і знайти, то продавці правлять від 50 до 100 гривень за десяток.

Ще кілька днів тому була проблема з овочами. Не було картоплі, моркви, буряка й капусти – класичного борщового набору. Зараз овочі в Бердянськ доправляють оптовики з Мелітополя. також можна купити рибу - азовський бичок, калкан, піленгас, креветка – в асортименті. Ціни збільшились у півтора рази.

Місцеві скаржаться на відсутність готівки. По терміналах працюють не всі магазини, на ринку, природньо, карткою також розплатитися не можна. Найбільші банки видають готівку, але не більше тисячі на день на одну людину. Чергу у відділення займають з самого ранку і коштів можна не дочекатись.

В аптеках – нестача ліків. Нового завозу немає. Запаси, які були завезені ще до війни, майже закінчились.

Аптеки, як і супермаркети, працюють до 14-16-00.