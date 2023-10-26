В Бердянську партизани підірвали ФСБівців, причетних до катувань місцевих жителів: окупанти екстрено тікають

В тимчасово окупованому Бердянську — переполох. Рух опору нагадав росіянам, що час вшиватися. 23 жовтня партизани підірвали автомобіль з російськими ФСБівцями й "мінуснули" відразу чотирьох окупантів.

Що саме трапилося в Бердянську з'ясували журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Рух опору не дає життя "рашистам" і добряче підсмажив “жирну рибу”.

Подробиці успішної ліквідації

Таку собі акцію помсти представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ФСБівці перетворили на своє кубло. Готувалися заздалегідь, тож під сидіння водія "копійки" заклали вибухівку.

Саме ті, кого підірвали партизани, причетні до страшних катувань місцевих жителів. Хто ж таке накоїв з московитами так звана влада вирахувати не може. Тож у паніці гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області підписав розпорядження про збільшення комендантської години, тепер від 9-ї вечора до 5-ї ранку заборонено виходити на вулиці, а представники російських спецслужб і зовсім залишили готель та перебазувались у нову схованку.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів деталі, як росіяни вміють самоліквідовуватися Скриншот з відео

Але є АЛЕ. Куди вони перебралися підпільники — патріоти вже в курсі, тож якщо "рашисти" думають, що там зможуть жити спокійно — помиляються. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів деталі, як росіяни вміють самоліквідовуватися.

Росіяни мстяться

Міський голова Мелітополя каже, свою злобу "рашисти" відіграють на мирному населенню.

Не дають спокійно жити окупанти й дітям.

Невідомі підірвали автомобіль російських мародерів Фото: соцмережі

Та щоб не робили "рашисти", рух опору не спинити. Нагадаємо, що лише за останні дні українські патризани подбали про ще одну ліквідацію — неспокійною для окупантів ніч в Мелітополі була і 20 жовтня. Тоді невідомі підірвали автомобіль російських мародерів, які регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. Але не врахували мародери одне, за ними теж добре стежили, тільки вже наші сили спротиву. Тож під час чергової крадіжки в районі Авіамістечка в Мелітополі, коли ті вантажили награбоване в авто, і стався вибух. Палало гарно.

А 13 жовтня у Мелітополі партизани підірвали і потяг. Як вже стало відомо згодом, саме цей поїзд, щодня ганяв між тимчасово окупованим Кримом і Мелітополем, переправляв рашистські боєприпаси та паливо, а на зворотному шляху вивозив до Криму пошкоджену техніку окупантів і усе, що ті змогли награбувати. У результаті роботи українських партизанів було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Нагадаємо, що це вже десята успішна диверсія партизан на залізниці на тимчасово окупованих територіях Запорізької області за 2023 рік. А усе перераховане вище — це лише те, що українським партизанам вдалося зробити за жовтень місяць.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ПОМСТА! В Бердянську підірвали ФСБшників! Рашисти екстрено тікають!

Нагадаємо, окупанти змінюють логістику на Запорізькому напрямку. Вони також використовують Мелітопольський аеродром як склад для перевалювання боєприпасів, особового складу, важкого озброєння та розташування гвинтокрилів.

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