В Бердянську вибухнула машина відомої колаборантки Мамай: вона – в лікарні (фото)

За даними мера Мелітополя, Мамай зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.
У Бердянську пролунав вибух 24 січня – це вибухнув автомобіль відомої колаборантки Валентини Мамай.
Про це повідомляють місцеві пабліки та мер Мелітополя Іван Федоров.
Авто з російськими номерами вибухнуло на вулиці Руденка в районі школи №5, яка зараз не працює.
"Вибухнула машина, яка дуже схожа на авто відомої колаборантки Валентини Мамай. Саме Валентина Мамай першою контактувала з окупантами, коли вони зайшли до міста", – йдеться в повідомленні одного з пабліків.
Водночас російські засоби масової пропаганди з посиланням на голову руху "Ми разом із Росією" Володимира Рогова повідомили, що в Бердянську було "підірвано" автомобіль, що належить Мамай. За попередніми даними, колаборантка перебувала в машині.
Своєю чергою мер Федоров підтвердив вибух авто Мамай і повідомив, що вона потрапила до лікарні.
"Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні – трясеться від страху за своє життя", – написав міський голова в Мережі.
Нагадаємо, в середині січня Федоров повідомив про кілька знищених ворожих пунктів дислокації поблизу Мелітополя.
18 січня в селищі Михайлівка біля Мелітополя прогриміли вибухи у школі, де окупанти розмістили склад з боєкомплектами.
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