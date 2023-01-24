В Бердянську вибухнула машина відомої колаборантки Мамай: вона – в лікарні (фото)

За даними мера Мелітополя, Мамай зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська.

У Бердянську пролунав вибух 24 січня – це вибухнув автомобіль відомої колаборантки Валентини Мамай.

Про це повідомляють місцеві пабліки та мер Мелітополя Іван Федоров.

Авто з російськими номерами вибухнуло на вулиці Руденка в районі школи №5, яка зараз не працює.

"Вибухнула машина, яка дуже схожа на авто відомої колаборантки Валентини Мамай. Саме Валентина Мамай першою контактувала з окупантами, коли вони зайшли до міста", – йдеться в повідомленні одного з пабліків.

Фото з соцмереж

Водночас російські засоби масової пропаганди з посиланням на голову руху "Ми разом із Росією" Володимира Рогова повідомили, що в Бердянську було "підірвано" автомобіль, що належить Мамай. За попередніми даними, колаборантка перебувала в машині.

Своєю чергою мер Федоров підтвердив вибух авто Мамай і повідомив, що вона потрапила до лікарні.

"Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні – трясеться від страху за своє життя", – написав міський голова в Мережі.

Нагадаємо, в середині січня Федоров повідомив про кілька знищених ворожих пунктів дислокації поблизу Мелітополя.

18 січня в селищі Михайлівка біля Мелітополя прогриміли вибухи у школі, де окупанти розмістили склад з боєкомплектами.

Часів Яр, вступ до НАТО, виїзд за кордон – новини на ранок 24 січня

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