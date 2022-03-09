В Білогородку почали прибувати перші автобуси з евакуйованими людьми (фото)

Колона автобусів прийшла із Ворзеля.
До селища Білогородка Київської області почали прибувати перші автобуси з евакуйованими людьми.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обладміністрації.
Колона автобусів прийшла із Ворзеля. Серед евакуйованих людей є діти із дитячого будинку. Наразі їх екстрено перевозять до Київської дитячої лікарні.
“Усім, хто того потребує, на місці надається необхідна медична допомога. Далі людей доправлять до Києва. Нагадуєм, на Київщині триває евакуація цивільного населення з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля через Стоянка – Білогородка до міста Києва”, — розповіли в Києвській обладміністрації.
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