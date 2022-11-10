В Білому домі від початку війни розуміли, що потрібно буде сідати за стіл переговорів - експертка

В Білому домі від самого початку вважали, що рано чи пізно прийдеться повернутися до дипломатичного врегулювання війни в Україні. Проте українській стороні вдалося переконати американську сторону, що повертатися до дипломатії потрібно на інших умовах.

В США від самого початку повномасштабного вторгнення Росії до України розуміли, що колись сторонам прийдеться сісти за стіл переговорів. Проте нашій державі вдалося переконати Білий дім в тому, що повертатися до дипломатії потрібно зовсім з інших позицій.

Про це в інтерв’ю ТСН розповіла директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

За її словами, досягти ці переговорні позиції можна було на полі бою. Водночас військові успіхи досягнути можна, маючи потужну міжнародну підтримку.

“Тому певний час в Білому домі розуміли, що цей момент, коли Україна має зовсім іншу переговорну позицію - ще не настав, потрібно було допомогти нашій державі дойти до цієї позиції, коли ми зможемо говорити з Путіним зовсім інакше. Вони вбачають саме звільнення Херсона тим моментом, коли Україна може говорити з РФ з іншої переговорної позиції. Підтвердилося це після виступу Джо Байдена. Він дав зрозуміти, що США не розуміє, куди призведе це відведення військ. Мовляв, ще належить подивитися, чи буде готова Україна до компромісів”, - наголосила Альона Гетьманчук.

Також вона додала, що слова Байдена про “компроміси” - насторожують, оскільки фокус зосереджений саме на готовності України йти на уступки, а не Росії. РФ же своїми діями не показала, що вона дійсно готова сідати за стіл переговорів та залишати звільнені території.

Чи готова Росія насправді до переговорів

В Офісі президента вважають, що Росія маніпулює темою переговорів. Вони їм потрібні для того, аби через деякий час знову піти на Україну з війною. Водночас ніхто із західних союзників не примушує Україну до переговорів з агресором.

В оточенні Путіна заявляють, що “готові до переговорів з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент", але продовжують обстрілювати українські міста ракетами та іранськими дронами.

У Держдепі США назвали голослівними заяви російського керівництва про начебто готовність до переговорів. У США не бачать ознак готовності Кремля до участі в добросовісному діалозі з Україною.

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