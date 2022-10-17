В Білорусі формується російське військове угруповання, яке можуть відправити на війну проти України: чи дійсно це так

Інформація про те, що в Білорусі формується російське військове угруповання, не відповідає дійсності. Воно сформоване від 1998 року.

В Білорусі формується російське військове угруповання, яке можуть відправити на війну проти України. Проте ця інформація, вже поширена в ЗМІ, може бути фейковою.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

“Ті російські частини, які входили в спільне угруповання - а це 1-ша гвардійська танкова армія і 20-та загальновійськова армія - вони фактично вщент розбиті в Україні. Відповідно, на територію Білорусі перекидаються так звані мобілізовані - контингент, який потребує бойового злагодження та підготовки. Бо те, що задіяно в Україні наразі, - це гарматне м’ясо. Такій дійсності не відповідає інформація Міноборони РФ про прибуття понад 20 тисяч військовослужбовців до України. Наразі, згідно з даними, їх буде не більше дев’яти тисяч”, - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Також він додав, що Білорусь постачає Росії зброю, а не навпаки. Найбільша загроза, яка зараз є з боку Білорусі - це використання їхньої військової інфраструктури.

Нагадаємо, що Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Є серйозні руйнування.

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