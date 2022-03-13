В Білорусі лікарні переповнені пораненими російськими окупантами - Генштаб

Бюджетників змушують здавати кров для російських солдатів.

На території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає.

Про це 13 березня повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Українські військові дізналися, що близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ.

"Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення". - додали в генштабі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у кількох містах Білорусі морги переповнені тілами російських окупантів. Так, шпиталі в Гомелі, Мозирі та Наровлі від першого дня війни проти України почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.

ТСН.ua

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